Рекордный обвал экономики Китая

Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к рекордному обвалу китайской экономики. В январе-феврале текущего года промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5 процента, оборот розничной торговли упал на 20,5, инвестиции в основной капитал - на 24,5 процента, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статистическое ведомство в Пекине.

В сообщении ведомства отмечается, что из-за коронавируса экономика в Китае с конца января практически застопорилась. Из-за строгих мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, предприятия были вынуждены закрыться на многие недели. Поскольку власти в Пекине на минувшей неделе объявили, что пик эпидемии пройден, аналитики ожидают медленного восстановления производства и улучшения экономических показателей. В то же время эксперты отмечают, что во многих районах возобновление производства идет медленнее, чем ожидалось.

Согласно официальным данным, количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Китае к началу недели оставалось на низком уровне. В то же время усиливается обеспокоенность по поводу инфицированных, возвращающихся в КНР из-за границы. По сообщению минздрава, во всей стране зарегистрировано 14 летальных исходов от пневмонии COVID-19 и 16 новых случаев заражения SARS-CoV-2. При этом 12 из этих случаев приходятся на лиц, у которых вирус был диагностирован по возвращении из-за границы.