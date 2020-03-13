Российский рубль упал
Сегодня на Московской бирже курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта в ходе торгов превысила отметку в 84 рубля, сообщает издание Медуза.
В свою очередь, доллар стоит 74,98 рубля.
Сегодня на Московской бирже курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта в ходе торгов превысила отметку в 84 рубля, сообщает издание Медуза.
В свою очередь, доллар стоит 74,98 рубля.
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