Российский рубль упал

Сегодня на Московской бирже курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта в ходе торгов превысила отметку в 84 рубля, сообщает издание Медуза.

В свою очередь, доллар стоит 74,98 рубля.

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