Генпрокуратура про наказание распространителей слухов о коронавирусе

«Некоторые СМИ и пользователи социальных сетей не сделали выводов из предупреждений Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры и распространяют слухи, не соответствующие действительности и рассчитанные на создание ажиотажа среди общественности». Об этом в интервью ASAN Radio заявил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, сделано очередное предупреждение СМИ, стремящимся сформировать ложное мнение у общественности и умышленно распространяющим подобную информацию, в том числе пользователям соцсетей: «Если они будут продолжать подобные противозаконные действия, то в их отношении будут приняты строгие меры, включая уголовную ответственность».

Э.Султанов добавил, что некоторые СМИ и социальные сети распространили аудиозапись лиц, заинтересованных в создании искусственного ажиотажа, в связи с кончиной в больнице человека якобы зараженного коронавирусом. Он отметил, что эта не соответствующая действительности информация, служащая формированию ложного мнения в обществе, была опровергнута, в то же время расследованием было установлено, что этот человек скончался в больнице по причине пневмонии легких. Об этом была дана информация общественности, и СМИ, распространившим информацию, было сделано официальное предупреждение.