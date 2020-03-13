В Хорватии распродают дома за 15 центов

Власти хорватского города Леград начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (примерно 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом сообщает Hrvatska radiotelevizija.

Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и после сделки прожить в городе не менее 15 лет. Взамен местные власти готовы субсидировать покупку недвижимости в размере до 35 тысяч хорватских кун и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун, пишет РИА Новости.

По словам мэра Леграда Ивана Саболича, в городе низкий уровень безработицы, поэтому власти приняли решение привлечь больше рабочей силы. Он отметил, что заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Словении и Боснии и Герцеговины.

В настоящее время в Леграде проживает всего 2 241 человек, а в самой стране наблюдается длительный демографический спад. Поэтому власти страны делают ставку на иностранных работников, особенно в таких сферах, как туризм и строительство, передает Лента.ру.