Жертвой коронавируса стал член Совета экспертов Ирана

Член Совета экспертов Ирана Хашем Батхайи умер от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что иранский политик скончался в одной из больниц города Кум, куда он был за два дня до этого госпитализирован.

Накануне иранское агентство ILNA сообщало, что тест на коронавирус у Батхайи показал положительный результат, он был помещен в одну из больниц Кума.

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в него входят 88 авторитетных богословов. Основная функция совета - избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к Конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией.