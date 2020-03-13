В Дербенте сломали ворота старейшей мечети в России Видео
В Дербенте произошли беспорядки в магалах из-за назначения нового директора музея-крепости, пишут российские СМИ.
Сотрудникам полиции с трудом удалось защитить Виктора Чеснокова от сторонников уволенного директора музея.
Сообщается, что жители Дербента вышли на сход после того, как новый директор музея озвучил сведения о допущенных при прежнем руководстве нарушениях. Участники несогласованной акции сломали ворота старейшей в России мечети.