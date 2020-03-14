Центры DOST переходят на особый режим работы

В рамках выполнения решений Оперативного штаба при Кабинете министров по предотвращению распространения коронавируса в условиях пандемии, объявленной ВОЗ, в центрах DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения с применением особого режима работы прием граждан будет ограничен с 15 марта по 20 марта.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, большинство услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения переведено в электронный формат. Граждане могут воспользоваться ими на портале e-sosial.az в разделе e-Xidmətlər.

В настоящее время гражданам предоставляются электронные услуги посредством таких подсистем, как «Уведомление о трудовом договоре», «Адресная помощь», «Инвалидность», «Страхование», «Пенсия», «Занятость», «Э-справка».

В том числе для информирования населения действует Call-центр – 142.