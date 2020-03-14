Синоптики предупреждают метеочувствительных людей

Завтра, 17 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки. Ветер северо-западный, временами с усилением, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди, в предгорных и горных районах возможен снег, местами интенсивный. Кое-где будет наблюдаться туман. Ветер западный, местами усилится. Температура воздуха ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов мороза, днем от -2 до +2 градусов.

Усиление северо-западного ветра на фоне повышенного атмосферного давления в Баку и на Апшероне может оказать негативное влияние на метеочувствительных людей.