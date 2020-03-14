Выпускные экзамены в Азербайджане перенесли на неопределенное время

В соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми в целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом на территории Азербайджана, запланированные на указанные даты экзамены перенесены, а время приема документов в высшие и средние специальные учебные заведения было изменено. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Как известно, 5, 12 и 19 апреля 2020 года предусматривалось проведение выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов средних общеобразовательных учреждений, а 16 марта-14 апреля – начало приема заявок в высшие учебные заведения и колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Время проведения выпускных экзаменов 11-го класса, а также экзаменов, которые должны были состояться 9, 15 и 29 марта, будет определено в соответствии с решениями оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана и об этом общественность будет проинформирована заранее.

Кроме того, в соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми в рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджане, изменены сроки приема документов в высшие и средне-специальные учебные заведения.

Первоначально планировалось провести прием документов с 16 марта по 14 апреля.

В соответствии с изменением, планируется провести прием документов в высшие и средне-специальные учебные заведения на базе полного среднего образования (11 лет) с 30 марта по 27 апреля. Абитуриентам, которые должны представить заявления в Комиссии по приему документов, будет предоставлена дополнительная информация о списке и графике работы комиссий.