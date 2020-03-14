Грузия закрывает границы для иностранцев
Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан. Об этом сказал пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани, сообщает Sputnik Грузия.
Решение вступает в силу с 18 марта.
Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан. Об этом сказал пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани, сообщает Sputnik Грузия.
Решение вступает в силу с 18 марта.
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