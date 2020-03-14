Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании. Об этом говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что французское антимонопольное ведомство оштрафовало двух оптовых продавцов продукции Apple - Tech Data и Ingram Micro - соответственно на 76,1 млн евро и 63 млн евро за неконкурентные практики. "Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple", - заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.

Штраф, наложенный на Apple, является крупнейшим для французского регулятора. Предыдущий рекорд - 350 млн евро - был наложен регулятором на Orange SA в 2015 году.