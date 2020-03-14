За нарушение карантина в Азербайджане можно попасть в тюрьму

За нарушение эпидемилогического, карантинного, санитарно-гигиенических режимов физические лица в Азербайджане будут оштрафованы от 100 до 200 манатов, а должностные лица – от 1500 до 2000 манатов. Как сообщают местные СМИ, соответствующее изменение предложено внести в Кодекс об административных проступках.

В то же время, юридическим лицам грозит штраф от двух тысяч до пяти тысяч манатов.

Также, в зависимости от обстоятельств дел, учитывая личность, совершившего проступок, предполагается арест сроком до одного месяца.