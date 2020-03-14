Общественный транспорт в Литве перешел на особый режим: вход пассажиров автобусов и троллейбусов только через заднюю дверь, запрет покупать билеты у водителя, проезд возможен только сидя. Правда, в соцсетях уже появились сообщения о фактах нарушения этого режима — отмечены случаи езды стоя, а если пассажиры ехали сидя, то по двое рядом.

В Литве первый день действия карантина, условия которого затронули все сферы жизни страны. На утро понедельника здесь подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель среди стран Балтии и Польши. В Латвии отмечены 34 заболевших, в Польше — 125, а больше всего в Эстонии — 171.

Фактически режим карантина, хоть и не объявлен, действует во всех этих государствах: отменены десятки концертов, спектаклей, выставок, других публичных мероприятий. С завтрашнего дня закрываются госграницы, отменено большинство авиарейсов, поездов, автобусных маршрутов. Некоторые члены правительства Литвы перешли на режим работы из дому.

Граждане стран Балтии, многие из которых проводили отпуск за границей и застряли в других странах Европы, в ближайшее время будут эвакуированы специальной колонной автотранспорта, и по договоренности с Польшей, уже закрывшей границу, пересекут ее территорию организованным порядком.

Однако уже есть факт, что автобус, шедший из Берлина, не был пропущен на территорию Литвы. В нем оказались 10 литовцев, 5 украинцев, 3 белоруса, 3 россиянина, 3 латыша и бельгиец. Несмотря на якобы имеющуюся договоренность премьер-министра Литвы С.Сквернялиса с польскими властями о «гуманитарном коридоре», пограничники Польши не пропускают автобус, требуя от экипажа вернуться в Берлин. При этом у пассажиров нет запасов еды и воды.

В латвийском порту города Лиепаи было разрешено пришвартоваться парому из Германии, на борту которого жители страны, возвращающиеся домой.

В свою очередь, в Польше только что распоряжением премьер-министра приостановлено выполнение внутренних авиарейсов.

В Таллинне все публичные мероприятия отменены вплоть до начала мая.

Микробиолог из столицы Эстонии Ирья Лутсар считает, что следующие 4-6 недель будут самыми тяжелыми для страны, живущей в условиях эпидемии. Потому она повторяет предостережения о необходимости соблюдать условия жизни в карантине — тщательная гигиена, дезинфекция, нахождение дома в режиме 24/7, то есть домашняя самоизоляция.

В Литве специальные меры безопасности вводятся на автозаправочных станциях. Здесь решено везде установить перед кассами стенку из оргстекла, а на полу наклеить ленту для обозначения дистанции ожидающих своей очереди.

Во время карантина не будут принимать к оплате купюры в 100 евро и крупнее. При этом представители сетей АЗС утверждают, что дефицита горючего не предвидится, а наплыва клиентов не ожидают, так как снизился спрос на эти услуги.

Они же призывают водителей пользоваться одноразовыми перчатками, платить за бензин, газ и дизтопливо платежными картами, а не наличными.

Конференция епископов Литвы приняла решение не проводить публичные мессы в храмах.

В Польше священники разрешили верующим не участвовать в воскресных мессах, пользуясь видеотрансляциями онлайн. Однако председатель партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский посетил в воскресенье богослужение, объяснив это так - «воскресенье — день святой, и надо причащаться». Пресс-секретарь партии заверил общественность, что Я.Качиньский перед этим принял все меры предосторожности, а в костеле на службе было чуть более двадцати человек.

Вирус все же не помеха для желающих выехать на природу в Балтии. В воскресенье был ясный солнечный день, и массы жителей Риги переместились на берег Рижского залива, в Юрмалу. Таллиннцы отправились в курортную Пириту на берегу Балтийского моря. Литовцев семьями потянуло в приморскую Палангу.