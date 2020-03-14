Как выживают в условиях чрезвычайного положения в Прибалтике наша корреспонденция
В Литве первый день действия карантина, условия которого затронули все сферы жизни страны. На утро понедельника здесь подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель среди стран Балтии и Польши. В Латвии отмечены 34 заболевших, в Польше — 125, а больше всего в Эстонии — 171.
Общественный транспорт в Литве перешел на особый режим: вход пассажиров автобусов и троллейбусов только через заднюю дверь, запрет покупать билеты у водителя, проезд возможен только сидя. Правда, в соцсетях уже появились сообщения о фактах нарушения этого режима — отмечены случаи езды стоя, а если пассажиры ехали сидя, то по двое рядом.
Фактически режим карантина, хоть и не объявлен, действует во всех этих государствах: отменены десятки концертов, спектаклей, выставок, других публичных мероприятий. С завтрашнего дня закрываются госграницы, отменено большинство авиарейсов, поездов, автобусных маршрутов. Некоторые члены правительства Литвы перешли на режим работы из дому.
Граждане стран Балтии, многие из которых проводили отпуск за границей и застряли в других странах Европы, в ближайшее время будут эвакуированы специальной колонной автотранспорта, и по договоренности с Польшей, уже закрывшей границу, пересекут ее территорию организованным порядком.
Однако уже есть факт, что автобус, шедший из Берлина, не был пропущен на территорию Литвы. В нем оказались 10 литовцев, 5 украинцев, 3 белоруса, 3 россиянина, 3 латыша и бельгиец. Несмотря на якобы имеющуюся договоренность премьер-министра Литвы С.Сквернялиса с польскими властями о «гуманитарном коридоре», пограничники Польши не пропускают автобус, требуя от экипажа вернуться в Берлин. При этом у пассажиров нет запасов еды и воды.
В латвийском порту города Лиепаи было разрешено пришвартоваться парому из Германии, на борту которого жители страны, возвращающиеся домой.
В свою очередь, в Польше только что распоряжением премьер-министра приостановлено выполнение внутренних авиарейсов.
В Таллинне все публичные мероприятия отменены вплоть до начала мая.
Микробиолог из столицы Эстонии Ирья Лутсар считает, что следующие 4-6 недель будут самыми тяжелыми для страны, живущей в условиях эпидемии. Потому она повторяет предостережения о необходимости соблюдать условия жизни в карантине — тщательная гигиена, дезинфекция, нахождение дома в режиме 24/7, то есть домашняя самоизоляция.
В Литве специальные меры безопасности вводятся на автозаправочных станциях. Здесь решено везде установить перед кассами стенку из оргстекла, а на полу наклеить ленту для обозначения дистанции ожидающих своей очереди.
Во время карантина не будут принимать к оплате купюры в 100 евро и крупнее. При этом представители сетей АЗС утверждают, что дефицита горючего не предвидится, а наплыва клиентов не ожидают, так как снизился спрос на эти услуги.
Они же призывают водителей пользоваться одноразовыми перчатками, платить за бензин, газ и дизтопливо платежными картами, а не наличными.
Конференция епископов Литвы приняла решение не проводить публичные мессы в храмах.
В Польше священники разрешили верующим не участвовать в воскресных мессах, пользуясь видеотрансляциями онлайн. Однако председатель партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский посетил в воскресенье богослужение, объяснив это так - «воскресенье — день святой, и надо причащаться». Пресс-секретарь партии заверил общественность, что Я.Качиньский перед этим принял все меры предосторожности, а в костеле на службе было чуть более двадцати человек.
Вирус все же не помеха для желающих выехать на природу в Балтии. В воскресенье был ясный солнечный день, и массы жителей Риги переместились на берег Рижского залива, в Юрмалу. Таллиннцы отправились в курортную Пириту на берегу Балтийского моря. Литовцев семьями потянуло в приморскую Палангу.
Рижанка Ксения, живущая в Париже, в эфире радиостанции Baltkom сообщила, что до понедельника столичные жители вели обычный образ жизни. Многие не верили в то, что на страну надвигается что-то из ряда вон выходящее. Но в четверг глава государства Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, сообщив о решении закрыть детсады, школы и другие учебные заведения. А ведь еще вчера парижане в большом количестве гуляли по улицам и паркам Парижа. Более того, перед уикендом директора и владельцы обращались к своим работникам уверенно приходить на рабочие места и исполнять свои обычные обязанности. Но уже сегодня с утра, по ее словам, руководители фирм и компаний стали обзванивать персонал с призывом прийти на работу, забрать персональные компьютеры и работать из дому. Сегодня же она наблюдала ажиотаж, очереди в магазинах, чего не было ни в субботу, ни в воскресенье.
Что касается разговоров об ажиотаже в супермаркетах Риги, то вчера вечером, зайдя в продовольственный магазин в центре города, я не увидел никаких очередей, не заметил и пустых полок. Сделал необходимые закупки и спокойно по пустым улицам столицы отправился домой. Ну и стараюсь без надобности на улицу не выходить.