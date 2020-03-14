Лукашенко: «Мы эти вирусы переживали, переживем и этот»

Газета отмечает, что не нравится белорусскому лидеру только ажиотаж вокруг средств индивидуальной защиты и лекарств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен тем, как белорусы ведут себя в условиях угрозы коронавируса. По его словам, в Беларуси делается все, как нужно, пишет «Комсомольская правда в Беларуси».

«Белорусы просто молодцы, - приводит слова президента телеграм-канал «Пул Первого». - За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства».

Белорусского президента беспокоит, как коронавирус повлияет на экономику. То, что Россия закрыла границы с Беларусью, Лукашенко считает чрезвычайной мерой: «Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью».

Прогноз на будущее от белорусского президента: «Переживем!» «Вызовов очень много. Мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот», - сказал Александр Лукашенко.