Число жертв коронавируса в Иране за сутки выросло на рекордный для страны показатель в 129 человек, составив 853 человека, сообщает Associated Press.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тысяч человек, за сутки выявлено 1 тыс. новых случаев, передает Интерфакс.

По данным иранских СМИ, от COVID-19 вылечились почти 5 тысяч человек из этих 15 тысяч. В Минздраве страны отметили, что единственный способ бороться с коронавирусом - не выходить из дома без необходимости.

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него.

Ранее в понедельник стало известно, что в Иране от коронавируса умер 78-летний член экспертного совета (орган, который избирает высшее руководство страны) аятолла Хашим Батайи.