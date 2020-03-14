Россия и Армения приостанавливают авиасообщение

Армения и Россия на две недели приостанавливают авиасообщение из-за коронавируса. Об этом в ходе телефонного разговора договорились премьер-министры двух стран - Никол Пашинян и Михаил Мишустин, сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что стороны приняли решение об ограничении воздушного сообщения между странами. При этом граждане РФ могут вернуться из Армении в Россию, а граждане Армении - из России на родину. Будут также обеспечены бесперебойные грузоперевозки.

В Армении в настоящее время зафиксированы 30 случаев заражения коронавирусом, один человек выздоровел.