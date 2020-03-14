В Казахстане резко повысился доллар

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня на 17:00 составил 434,59 тенге. За день американская валюта подорожала на 28,97 тенге — в пятницу торги закончились на отметке 405,62 тенге за доллар, сообщает Fergananews.

В обменных пунктах Нур-Султана стоимость американской валюты в течение дня доходила до 450 тенге, в Алма-Ате — до 440 тенге. На этой отметке многие обменники прекратили продажу долларов.

16 марта, обращаясь к гражданам по поводу коронавируса, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что на поддержку казахстанских предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 млрд тенге (около $740 млн).

Курс доллара в Казахстане начал расти после обвала цен на нефть 9 марта.