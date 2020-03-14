Кремль: В России нет причин для введения чрезвычайной ситуации

В России пока нет поводов для введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам Пескова, подобных решений не принималось. «Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», — сказал он.

Песков добавил, что администрация российского президента пока не видит показаний для перехода на удаленную работу в связи с распространением инфекции COVID-19: «Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе».