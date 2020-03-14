Роухани: Иран преодолел пик коронавируса

"Судя по цифрам, мы преодолели пик вируса, но я все еще предлагаю людям оставаться дома и, в случае экстренной ситуации, соблюдать все медицинские протоколы", - сказал Роухани, выступая на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусом, пишет Интерфакс.

При этом Роухани не уточнил, о каких именно цифрах - о числе заболевших, выздоровевших или умерших - идет речь.

По словам президента ИРИ, с 17 марта сотрудники МВД и Минздрава будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП, которые откроются на въездах и выездах из городов.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тыс. человек, 5 тыс. человек выздоровели, 853 человека умерли. За последние сутки в Иране скончались 129 человек, по данным СМИ, это рекордный прирост за все время эпидемии в Иране.