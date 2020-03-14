Ильхам Алиев доволен работой министра Бабаева

«Важным направлением широкого пакета социальных реформ, реализованных в прошлом году, являются именно пенсии. В результате увеличения минимальной пенсии на 72% серьезный рост произошел в пенсиях 660 тысяч человек. По покупательской способности минимальной пенсии Азербайджан занял первое место в СНГ». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«С другой стороны, как продолжение социальных реформ вашим распоряжением все пенсии были проиндексированы на 16,6%. В результате этого, средняя пенсия составила 300 манатов. Если брать только пенсию по возрасту, то наши ожидания заключаются в том, чтобы среднемесячная пенсия достигла 350 манатов», - сказал министр.

Сахиль Бабаев добавил, что в результате проведенных реформ, в самом Государственном фонде социальной защиты было обеспечено серьезное оздоровление.

«Впервые были возвращены в бюджет 320 миллионов манатов, выделенные на пенсии, финансируемые за счет государственных обязательств. В результате аннулирования безосновательных и поддельных направлений было дополнительно сэкономлено 200 миллионов манатов, которые остались в резерве Государственного фонда социальной защиты для направления на пенсионные реформы в этом году. Т.е. в общей сложности, выявилась разница в 520 миллионов манатов, что важно для оздоровления пенсионной системы. Еще одним важным индикатором является то, что если в 2017 году средства, выделяемые из бюджета в Пенсионный фонд, составляли 38 процентов его доходов, то в 2020 году этот показатель упал до 29%. Таким образом, достигнуто серьезное продвижение в снижению зависимости от бюджета и повышению независимости Пенсионного фонда», - сказал он.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев отметил, что это очень хорошие показатели и эту работу необходимо продолжить.

«То, что Азербайджан находится на первом месте в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения, я считаю большим достижением», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что с расширением экономических возможностей государства, средства, в первую очередь, будут выделяться на решение социальных вопросов.

Министр Сахиль Бабаев рассказал и о деятельности центров DOST.

«Господин президент, на сегодняшний день наш первый центр, открытый в мае, и второй центр, действующий с декабря, вместе приняли 81 тысячу обращений. Удовлетворенность граждан достигает 95,8%. Созданные по вашим соответствующим указам и распоряжениям центры DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения подтверждают успех механизма DOST. Граждане очень довольны данным механизмом. Из каждого района к нам поступают обращения с просьбой скорейшего расширения этой сети. С Вашей поддержкой уже идет работа по 8 новым центрам. Один из них в ближайшие дни будет готов к открытию.

Два из этих восьми центров будут созданы в Баку, другие – на Апшероне, в Сумгаите, Губе, Барде, Шеки и Сабирабаде. В региональных центрах DOST предусматривается создание и комплектация центров профессиональной подготовки. В этих центрах будет обеспечена профессиональная подготовка безработных и ищущих работу граждан. Центр DOST начал работу, предоставляя 90 услуг, с Вашей поддержкой он стал оказывать 126 услуг, а затем увеличил их до 132. Мы думаем, что при добавлении сюда новой службы занятости, этот механизм будет не только социально направленным, но и принесет большие результаты с точки зрения занятости и трудовых отношений. Колл-центр Çağrı был также интегрирован в центры DOST. Потому что там произошел значительный рост, и в короткий срок этот колл-центр стал одним из самых используемых в Азербайджане», - сказал министр С.Бабаев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что усовершенствование оказываемых в этой сфере услуг носит революционный характер.

«Очень хорошо. Эта программа и в самом деле стала переломным моментом в этой сфере. Я считаю, что усовершенствование оказываемых в этой сфере услуг носит революционный характер. Естественно, и удовлетворенность наших граждан находится на высоком уровне. Я поэтому спросил, на каком уровне находится коэффициент удовлетворенности, и 95%, конечно же, очень хороший результат для новосозданной службы. Я считаю, что в будущем эти центры наряду с переводом в регионы, повысят уровень и эффективность функций и услуг, предоставляемых гражданам. Таким образом, Азербайджан и в этой сфере отличится своим интеллектуальным продуктом», - сказал глава государства.