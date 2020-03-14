Управление по делам религии Турции приняло решение временно отменить массовые молитвы в мечетях по всей стране из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом заявил глава УДР Али Эрбаш.

"Новый тип коронавируса быстро передается от человека к человеку, приобретает форму эпидемии. Стало понятно, что есть риск заражения при массовых намазах в мечетях и молельнях. Поэтому стало необходимо временно прекратить ежедневные молитвы и пятничный намаз", - цитирует главу управления ТАСС.

В настоящее время в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом нового типа.