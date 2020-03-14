Пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%

Nar, нацеленный на обеспечение всего населения страны высококачественной сетью, продолжает предоставлять своим абонентам услуги бесперебойного и высокоскоростного интернета.

Так, благодаря высокому качеству предоставляемых интернет-услуг, интернет-трафик за последний год увеличился на 65%. На это увеличение повлияли расширение базовых станций с технологией LTE/LTE-A на всей территории страны, увеличение внедрения смартфонов на рынке, а также продукты, которые созданы с целью удовлетворения потребности пользователей в интернете.

За последний год количество пользователей смартфонов в Баку возросло на 15%, в регионах - на 14%.

Благодаря обеспечению высокого качества интернет-подключения число 4G пользователей Nar превысило 1 млн человек. Таким образом, каждый второй абонент Nar является активным пользователем 4G. На данный момент, мобильный оператор обеспечивший 54 региональных центра базовыми станциями с технологией LTE, распространяет свою 4G/4.5G сеть на 73% территории страны и охватывает 93,2% ее населения.