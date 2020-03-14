Ильхам Алиев: "Некоторые негодяи главы районов опозорили и себя, и наше правительство"

«В результате резкого падения цен на нефть мы, естественно, сократили государственные инвестиции. В результате этого повысился уровень безработицы. Это естественно. Потому что государство использует все механизмы для сохранения безработицы на низком уровне. Если мы увидим, что где-то в частном секторе идут сокращения, то, конечно, по моему поручению государство должно сразу же сказать свое слово». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

«Основной причиной создания этих работ было обеспечение работой безработных граждан. По моему поручению количество граждан, охваченных этой программой, должно было расти из года в год и по последней информации должно было быть создано 38 тысяч оплачиваемых рабочих мест. Для этих целей в государственном бюджете предусмотрены десятки миллионов манатов. Я поручил, чтобы этот вопрос очень серьезно контролировался. В частности, поступающие из областей сигналы создавали возможность по применению этого контроля. Потому что в некоторых случаях не выдавались зарплаты людей, заработные карты незаконно забирались со стороны глав исполнительной власти и присваивались деньги. Я предупреждал представителей всех местных органов исполнительной власти. Теперь несколько из них привлечены к ответственности. В ходе проведенных спецопераций полностью доказаны совершенные ими преступления. Конечно же, сейчас идет следствие, будет судебный процесс, но на видокадрах все отчетливо видно.

Эти позорные кадры, позорное поведение являются большим пятном для нас. Я доверял этим людям. Я назначил этих людей на должности, и при назначении дал им много рекомендаций и поручений. Среди которых самым важным было – иди чисто работай, не бери взяток, не груби гражданам, не будь высокомерным, будь опорой гражданам, езди по селам, общайся со всеми гражданами. Но что мы увидели? Мы увидели, что несмотря на эти поручения, некоторые негодяи - главы исполнительной власти опозорили и себя, и нашу власть. Их низкие поступки превратились в объект общей критики. Это - расхищение государственной собственности, притеснения предпринимателей, получение денег от предпринимателей, получение денег за каждое назначение, получение ежемесячной доли от директоров школ, больниц, и они ответят за эти преступления», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Мы создали условия для того, чтобы безработные граждане смогли заработать на хлеб и отнести эти деньги домой. И это небольшие суммы, они на уровне минимальной заработной платы. А сейчас минимальная заработная плата увеличилась, и поэтому граждане получают более крупные суммы. Но в некоторых случаях эти деньги присваиваются. Или же мне докладывали о преступлении в Нефтчалинском районе, 73 человек, привлекаемых к оплачиваемым работам, в своих хозяйствах использовали как рабов, как слуг. Что это такое? Он кто, ага, бек, хан? Сейчас вся страна ненавидит его и подобных ему за позорные поступки. Все должны знать, что вопрос на этом не заканчивается. Один инцидент произошел, не услышали, второй – не услышали. Скольких же нужно арестовать для того, чтобы они отказались от своих грязных дел? Этот процесс будет продолжен и для всех должен стать уроком. Поэтому будут предприняты более серьезные шаги для устранения этих позорных явлений», - подчеркнул глава государства.