TƏBİB: 560 человек находятся на карантине

До настоящего времени в Азербайджана с карантина выписаны 711 человек. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по здравоохранению и правовой политике и государственному строительству заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, сейчас на карантине находятся 560 человек: «В день мы можем быстро и с большой точностью тестировать более 5 тысяч человек. До сегодняшнего дня проведено обследование до 4 200 человек, коронавирус выявлен у 25. У 7 из них инкубационный период закончился, они выздоровели и выписаны».

Байрамлы добавил, что в Азербайджане достаточно лекарств и медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом.