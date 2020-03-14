Расписание телеуроков в Азербайджане на 17 марта
Обнародовано расписание на 17 марта телеуроков для русского и азербайджанского секторов в программе “Учебное время", которая транслируется на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş. Об этом сообщили haqqin.az в министерстве.
Министерство образования рекомендует следить за расписанием телеуроков и вместе с программой “Учебное время" учить уроки.
Те, кто пропустил видеоуроки по телевизору, может посмотреть их также на электронных ресурсах Министерства образования: https://www.youtube.com/playlist… и https://video.edu.az/.