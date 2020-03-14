Обвал на Нью-Йоркской бирже

Так, американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20953,16 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 220,55 пункта (8,14%), до 2490,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) - до отметки 7392,73.

Торги были приостановлены в автоматическом режиме на 15 минут, после чего возобновились. Это было вызвано падением S&P 500 ниже 7%. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже могут быть вновь приостановлены на 15 минут - в случае падения этого индекса на 13 и более процентов, и до конца дня - в случае его снижения больше, чем на 20%.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.