Европа намерена ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону
Европейские страны планируют ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону, передает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, запрет не будет действовать только для граждан шенгенских стран.
Также сообщается, что Еврокомиссия отказалась от комментариев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.