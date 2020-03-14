Коронавирус добрался до Сомали, Бенина и Танзании

Случаи заражения коронавирусом почти ежедневно фиксируют в новых странах, последним эшелоном распространения пандемии стала Африка.

В понедельник о первом зараженном сообщили в Сомали, который недавно побывал в Китае. По данным портала Garowe Online, мужчина находится в стабильном состоянии.

Как сообщает телеканал Benin Web TV, вирус добрался и до Бенина, его туда привез 49-летний гражданин Буркина-Фасо. В Минздраве заявили, что зараженный подцепил вирус в Бельгии, где число заболевших исчисляется сотнями. Пациент находится в больничном изоляторе в Котону — крупнейшем городе Бенина.

Танзанию теперь также нельзя назвать свободной от коронавируса, — первая зараженная женщина приехала из Бельгии 15 марта. По пути она также посещала Швецию и Германию.

По последним данным, пандемия COVID-19 охватила более 140 стран, заразились более 153 тысяч человек и 5,7 тысячи скончались.