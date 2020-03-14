В России иностранцам запретили ходить в музеи и на выставки

Министерство культуры РФ для предотвращения распространения коронавируса ввело временный запрет для иностранцев на посещения учреждений культуры. В сообщении ведомства говорится, что подведомственным Минкультуры учреждениям рекомендовано временно ограничить проведение массовых мероприятий.

Отменяются групповые экскурсии в музеях и прочие массовые мероприятия. При посещении выставок должно быть исключено использование аудиогидов и иных мультимедийных устройств, которые могут касаться тела пользователя.

Учреждениям культуры рекомендовано измерять температуру у сотрудников и посетителей; проводить дезинфекцию и влажную уборку. Также рекомендовано приостановить заграничные командировки сотрудников и гастроли творческих коллективов.

Все рекомендации Минкультуры направило губернаторам регионов и представителям кинотеатров. В течение суток министерство совместно с Союзом театральных деятелей и руководителями ведущих театральных и музыкальных учреждений примут решения по неотложным мерам для сохранения здоровья зрителей.