Власти России задумались о полном закрытии границ

Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

По словам одного из собеседников газеты, данные ограничения не коснутся российских граждан и обладателей вида на жительство в России. Таким образом, постановление затрагивает иностранцев и практически дублирует меры властей некоторых западных стран и Евросоюза, принявших решение о запрете въезда иностранцам сроком на месяц.

Источники также сообщили, что объявление о данной мере может быть сделано 18 марта. Дату вступления этого решения в силу они не уточнили.