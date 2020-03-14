Саудовская Аравия нашла способ наказать Россию

После развала соглашения ОПЕК+ и снятия всех ограничений на добычу нефти Саудовская Аравия нашла новый способ наказать Россию, которая отказалась принимать предложенные условия. Представители королевства и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановили переговоры о покупке 30,76 процента акций нефтесервисной компании «Новомет», сообщает издание РБК со ссылкой на представителя РФПИ.

По его словам, причиной такого решения стала рыночная неопределенность. В настоящее время пакет акций «Новомета» принадлежит «Роснано». В консорциум, договорившийся о покупке, с саудовской стороны входили государственная нефтяная компания Saudi Aramco и суверенный фонд Public Investment Fund (PIF).