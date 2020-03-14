Финляндия ввела режим ЧС и готовится к закрытию границ

На фоне эпидемии коронавируса правительство Финляндии приняло решение о введении экстренного положения до 13 апреля.

На указанный период в стране будут закрыты школы и университеты, однако учреждения дошкольного образования продолжат работу.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что будут запрещены любые публичные мероприятия с участием более десяти человек. Граждан призвали избегать нахождения в общественных местах без особой необходимости.

Закрываются все государственные и муниципальные музеи, театры, Национальная опера, дома культуры, библиотеки, библиотечные автобусы и Национальный архив.

Лицам преклонного возраста рекомендовано избегать других людей согласно условиям карантина. Посещения домов для престарелых и других групп риска запрещены.