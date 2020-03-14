Богатейший человек Европы вступил в борьбу с коронавирусом

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, который является богатейшим человеком Европы, вступил в борьбу с коронавирусом. Об этом пишет CNBC.

LVMH с понедельника, 16 марта, начала производить на своих заводах, которые обычно выпускают духи и косметику элитных брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, санитайзеры — антибактериальные гели для дезинфекции рук.

Группа компаний собирается бесплатно поставлять антисептик учреждениям здравоохранения во Франции. В группе заявили, что будут выпускать санитайзеры так долго, как это будет необходимо.

Бернар Арно является третьим богатейшим человеком в мире. Еще в феврале 2020 года его личный капитал был выше 100 миллиардов долларов, однако он резко сократился в последние дни на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и, как следствие, обвала рынков. В результате, по данным журнала, на 16 марта состояние Арно составляет 80 миллиардов долларов.