В Тбилиси выписали излечившегося от коронавируса азербайджанца

Тбилисскую инфекционную больницу сегодня покинул первый пациент, излечившийся от коронавирусной инфекции, передает Грузия-онлайн.

Это житель Марнеульского района Грузии, азербайджанец 55 лет, случай инфицирования которого вирусом COVID-19 стал первым лабортарно подтвержденным в Грузии. Болезнь у него протекала без осложнений.

Согласно протоколу, выздоровевший пациент в течение одной недели будет находиться в самоизоляции по месту жительства.