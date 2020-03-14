Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

Зеленский отметил, что в такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. По его словам, парламентарии сейчас должны принять жизненно важные для экономики страны законы, назначить министров экономики и энергетики, нового генерального прокурора страны.

«Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома. В такие времена вы блокируете не трибуну — вы блокируете жизнь Украины», — подчеркнул глава государства.