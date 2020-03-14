Азербайджан и Россия договорились о временном приостановлении взаимных визитов граждан двух стран из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана, соглашение об этом достигнуто в ходе телефонных переговоров между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Взаимные визиты граждан двух стран временно приостанавливаются с 00:00 18 марта. Исключение будет сделано для водителей грузовых автомобилей.

Для возвращения граждан Азербайджана из России будут организованы чартерные рейсы. Информация о графике полетов будет предоставлена позже.