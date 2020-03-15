Франция ограничила поездки по стране

Франция вводит ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА Новости.

Лидер Франции также сообщил о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны. По словам Макрона, соответствующие ограничения будут действовать как минимум один месяц со вторника, 17 марта.

Из-за коронавируса в стране временно останавливается осуществление реформ, в том числе и пенсионной.