В письме руководителям госструктур поручено обеспечить организацию борьбы против COVID-19 и строго проконтролировать выполнение поручений.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и государственных структур.

Чиновникам также поручено отдать предпочтение проведению заседаний, совещаний и собраний только через телефонную связь (селекторную), мобильный телефон и интернет.

Также при возможности необходимо рассмотреть вопрос дистанционной работы сотрудников.

Согласно предписаниям правительства необходимо внедрить льготные условия по посещаемости для лиц старше 60 лет и женщин с малолетними детьми.

Чиновникам также поручается:

- В случае гриппа, простуды, усталости и других подобных случаев у работников или членов их семей запретить выход на работу таких работников.

- Прекратить все командировки, кроме особо необходимых случаев. В случаях особой необходимости со стороны руководителей государственных органов и структур направить обоснованное официальное обращение в оперативный штаб для получения согласия;

- Прекратить официальные визиты сотрудников в зарубежные страны.

Кроме того, чиновникам необходимо соблюдать следующие правила, касающиеся приема граждан:

Отменить групповой и индивидуальный приемы граждан в приемной;

Остановить выездные приемы на местах;

Обеспечить непрерывный прием обращений граждан только посредством электронной и телефонной связи, c этой целью определить электронные и телефонные адреса и номера в каждом органе и структуре, а также обеспечить непрерывную работу горячих линий;

Определить ответственных сотрудников в каждом органе и структуре с целью получения электронных и обращений по телефону;

При возможности, организовать предоставление гражданам выездных услуг;

Обеспечить осведомленность граждан об указанных мерах;

Центральные и местные органы исполнительной власти и государственные структуры должны относиться к обращениям граждан с особой чувствительностью.

Необходимо поручить работникам быть социально ответственными, избегать контактов с другими людьми без особых потребностей и принимать все меры предосторожности для поддержки предотвращения распространения вируса.

Вышеуказанное не относится к сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на военной службе, служащим системы здравоохранения, а также объектов государственного назначения и жизнеобеспечения.