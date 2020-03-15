Али Асадов призвал чиновников управлять через телефон и интернет обновлено
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и государственных структур.
В письме руководителям госструктур поручено обеспечить организацию борьбы против COVID-19 и строго проконтролировать выполнение поручений.
Чиновникам также поручено отдать предпочтение проведению заседаний, совещаний и собраний только через телефонную связь (селекторную), мобильный телефон и интернет.
Также при возможности необходимо рассмотреть вопрос дистанционной работы сотрудников.
Согласно предписаниям правительства необходимо внедрить льготные условия по посещаемости для лиц старше 60 лет и женщин с малолетними детьми.
Чиновникам также поручается:
- В случае гриппа, простуды, усталости и других подобных случаев у работников или членов их семей запретить выход на работу таких работников.
- Прекратить все командировки, кроме особо необходимых случаев. В случаях особой необходимости со стороны руководителей государственных органов и структур направить обоснованное официальное обращение в оперативный штаб для получения согласия;
- Прекратить официальные визиты сотрудников в зарубежные страны.
Кроме того, чиновникам необходимо соблюдать следующие правила, касающиеся приема граждан:
Отменить групповой и индивидуальный приемы граждан в приемной;
Остановить выездные приемы на местах;
Обеспечить непрерывный прием обращений граждан только посредством электронной и телефонной связи, c этой целью определить электронные и телефонные адреса и номера в каждом органе и структуре, а также обеспечить непрерывную работу горячих линий;
Определить ответственных сотрудников в каждом органе и структуре с целью получения электронных и обращений по телефону;
При возможности, организовать предоставление гражданам выездных услуг;
Обеспечить осведомленность граждан об указанных мерах;
Центральные и местные органы исполнительной власти и государственные структуры должны относиться к обращениям граждан с особой чувствительностью.
Необходимо поручить работникам быть социально ответственными, избегать контактов с другими людьми без особых потребностей и принимать все меры предосторожности для поддержки предотвращения распространения вируса.
Вышеуказанное не относится к сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на военной службе, служащим системы здравоохранения, а также объектов государственного назначения и жизнеобеспечения.