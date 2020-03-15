Эпидемия коронавируса в Армении: 52 заболевших

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян только что заявил, что в стране зафиксированы еще 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Суммарно в Армении уже 52 подтвержденных случая, 1 из пациентов вылечился

Национальное собрание Армении чуть ранее закончило обсуждение вопроса о введении режима чрезвычайного положения в стране. По Регламенту НС, если иных проектов не представлено, решение правительства принимается без голосования. Заседание парламента длилось несколько часов.