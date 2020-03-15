На Европейском квалификационном турнире в Лондоне Тайфур в 1/8 финала победил литовца Эдгараса Скурделиса и вышел в четвертьфинал. В данной весовой категории разыгрывалось восемь путевок в Токио, а потому азербайджанский боксер стал обладателем одной из них. Это первая лицензия на Игры-2020 для азербайджанских боксеров.

Бой со Скурделисом был остановлен из-за кровотечения у литовца. В результате судьи отдали победу Тайфуру Алиеву. Ранее в 1/16 финала он победил израильтянина Бишару Саббара (5:0).

Интересно, что после боев понедельника турнир в Лондоне, который стартовал 14 марта и должен был завершиться 24-го числа, будет приостановлен. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, ссылаясь на пандемию коронавируса. Это сделано для того, чтобы участники соревнования в условиях отменяющихся авиакомпаниями рейсов могли как можно скорее вернуться в свои страны.

Говоря о выступлении других наших боксеров, стоит сказать, что призер Рио-2016 Лоренцо Сотомайор (69 кг) добрался до 1/8 финала. В этой категории на кону шесть европейских путевок в Токио, а потому Сотомайору еще предстоит побороться за лицензию.

В 1/8 финала также пробился Джавид Челебиев (63 кг). С этой стадии борьбу должны были начать Альфонсо Домингес (81 кг), Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг) и Мехсети Хамзаева (57 кг).

Согласно правилам отбора в Токио, в мужской части турнира в Лондоне по восемь лицензий должны были быть разыграны в весовых категориях до 52, 57 и 63 кг, по шесть – в 69, 75 и 81 кг, по четыре – в 91 и свыше 91 кг.

В женских соревнованиях определялись по шесть участниц Олимпиады в весах до 51, 57 и 60 кг, пять участниц – в категории до 69 кг, четыре – до 75 кг.