Швейцария вводит режим ЧС

"В связи с ускорением распространения коронавируса Федеральный совет усиливает меры, направленные на защиту населения. Он квалифицирует нынешнее положение в Швейцарии как "чрезвычайную ситуацию", в соответствии с законом об эпидемиях", - говорится в сообщении.

Власти Швейцарии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в стране до 19 апреля в связи с быстрым распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительства (Федерального совета), передает ТАСС.

В нем подчеркивается, что это "позволяет правительству принимать общенациональные меры, то есть идентичные для всех кантонов". Речь идет о "новом этапе". До настоящего времени в Швейцарии в связи с коронавирусом действовало "особое положение", предполагавшее менее широкие права федеральных властей.

Необходим твердый ответ на распространение коронавируса по всей стране, и он нужен сейчас, заявила на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Симмонетта Соммаруга, сообщила швейцарская телекомпания Эр-тэ-эс. "Мы не оставим вас в одиночестве, мы сделаем все, чтобы серьезно больные люди могли продолжать лечиться в нашей стране", - заверила президент.

По решению правительства в Швейцарии до 19 апреля запрещены "все публичные и частные мероприятия". "Все магазины, рынки, рестораны, бары, места для представлений и отдыха, такие, как музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные центры, бассейны и катки, будут закрыты", - отмечает Федеральный совет. Закрываются также парикмахерские и "эстетические салоны". Вместе с тем продолжают работу госучреждения, продовольственные магазины, аптеки, банки, гостиницы, социальные службы, почтовые отделения, автозаправки и столовые на предприятиях.