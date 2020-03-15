Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: “Этот вирус не угрожает людям!”

Отдел международной политики 01:01

Королевство Швеции — одна из немногих стран, которая до сих пор не закрыла границы, здесь продолжают работать все образовательные учреждения, кафе, рестораны, тренажерные залы. Правительство не предпринимает никаких чрезвычайных мер в борьбе с распространением опасного вируса. Премьер-министр Стефан Лёфвен заявил, что будет введена некая форма контроля для въезжающих в страну, которая продлит процедуру пересечения границы. Шведское Управление по делам публичного здравоохранения несколько дней назад выдало рекомендации по тестированию на коронавирус прежде всего людей с тяжелыми признаками Covid-19, пациентов больниц, медицинский персонал и людей пожилого возраста, находящихся в группе повышенного риска.

Шведские ученые утверждают, вопреки мнению своих коллег из других стран, что коронавирус… безопасен! Мол, среди заразившихся уровень смертности всего 2 процента. В Швеции число заболевших превысило отметку в 1000 человек. Умерли три человека, один выздоровел, трое в тяжелом состоянии. В последнее время не зарегистрировано большого числа новых случаев заражения. И сейчас здесь весь бизнес продолжает функционировать в прежнем режиме, как ни в чем ни бывало. Ведущая польская спортсменка-триатлонистка Йоанна Солтыщяк в своем посте в соцсети приглашает на спортивные базы в эту страну. Она же пишет, что все общественные места там открыты, нет распоряжений на работу из дому, предприятия не закрываются, здесь только опубликованы рекомендации тем, кто почувствовал себя заболевшим, просто оставаться дома. Люди не должны сохранять дистанцию между собой в общественных местах. Более того, известен случай врача, которая заражена вирусом и целую неделю продолжает... оперировать на рабочем месте в больнице.