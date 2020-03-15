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Основатель софтверной компании SAP и владелец биотехнологической фирмы Curevac Дитмар Хопп пресек попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19.В разгар пандемии коронавируса и избирательной кампании в США Дональд Трамп решил совершить в Германии сделку в духе своего любимого лозунга "Америка прежде всего" ("America first"). В воскресенье и понедельник, 15-16 марта, эта история наделала немало шума в немецких СМИ и социальных сетях. И наверняка будет иметь еще политические последствия, пишет Deutche Welle. Дональд Трамп захотел вакцину "только для США" Предыстория. 3 марта хозяин Белого дома вместе с вице-президентом Майком Пенсом и членами возглавляемого им штаба по борьбе против COVID-19 встретился с руководителями фармацевтических и биотехнологических компаний. Среди приглашенных топ-менеджеров был и глава немецкой фирмы Curevac американец Даниэль Маникелла (Daniel Manichella). Там ему и сделали предложение, от которого он, похоже, не смог отказаться.

Дело в том, что биотехнологическая фирма Curevac интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. По ее собственным данным, она уже в начале лета сможет приступить к клиническим испытаниям этого многообещающего средства. При благоприятном развитии событий прививка могла бы быть готова к осени. Более того, компания сообщает, что располагает сертифицированным в декабре 2019 года оборудованием, которое "за один производственный цикл может выпускать до десяти миллионов ампул с вакциной". И вот в Вашингтоне, в Белом доме, американскому руководителю этой немецкой фирмы сделали предложение организовать продажу компании (речь, якобы, шла об 1 миллиарде долларов) или хотя бы обеспечить Соединенным Штатам эксклюзивные права на вакцину и технологию ее изготовления. Дональд Трамп, как узнала немецкая газета Welt am Sonntag, захотел иметь вакцину "только для США". Биолог защищает диссертацию и создает в Тюбингене фирму Спустя восемь дней после встречи с американским президентом, 11 марта, Даниэль Маникелла неожиданно без объявления причин покинул Curevac, а вместо него председателем правления компании вновь стал ее создатель биолог Ингмар Хёрр (Ingmar Hoerr). В 2000 году он основал ее в возрасте 32 лет в немецком университетском городе Тюбинген после защиты диссертации, в которой разработал технологию изготовления вакцин и препаратов для иммунной терапии. Однако в 2018 году Ингмар Хёрр отошел от оперативного управления бизнесом и возглавил наблюдательный совет фирмы. И вот теперь он вернулся на прежний пост, чего, по данным СМИ, настоятельно добивался основной инвестор компании. А это - 79-летний миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), один из самых богатых и известных немецких предпринимателей. В 1972 году он с четырьмя товарищами создал ныне крупнейшую в Европе софтверную компанию SAP, которая производит программное обеспечение для управления бизнес-процессами. Ее программами активно пользуются сегодня, кстати, и в постсоветских странах - России, Украине, Казахстане, Беларуси.

Дитмар Хопп два десятилетия финансирует научные исследования Дитмар Хопп еще в 2000 году вложился в Curevac и полтора десятилетия практически в одиночку финансировал научные исследования фирмы, которыми занимаются сейчас порядка 450 ее сотрудников. В 2015 году деньги стали поступать также от благотворительного фонда, созданного основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой - Bill & Melinda Gates Foundation. Всего, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в эту биотехнологическую компанию, которая по-прежнему работает с убытком, было инвестировано примерно 550 миллионов евро. Но теперь Curevac, возможно, стоит на пороге создания именно той вакцины, в которой больше всего нуждается сейчас человечество. И именно в этот момент вашингтонская администрация предпринимает попытку перекупить команду ее создателей. Об этом 15 марта подробно рассказала воскресная газета Welt am Sonntag. А вечером того же дня пришло заявление Дитмара Хоппа, который сделал то, что уволенный Даниэль Маникелла не смог или не захотел сделать в Вашингтоне. Фирма Curevac делает вакцину для всего человечества Дитмар Хопп исключил предоставление эксклюзивного права на средство против COVID-19 какой-либо одной стране. "Если нам, как я надеюсь, скоро удастся разработать действенную вакцину против коронавируса, применять ее для защиты людей надо будет не регионально, а солидарно по всему миру", - подчеркнул миллиардер. И добавил, что он был бы рад, если бы такая помощь пришла к людям из Германии благодаря его многолетним инвестициям. Интрига вокруг фирмы Curevac вызвала бурную реакцию в политическом Берлине. Издания медиагруппы Funke опубликовали 16 марта интервью с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas), в котором он заявил, что "этот вирус мы сможем победить только совместно, а не друг против друга". Немецкие ученые, указал он, занимают ведущие позиции в деле разработки лекарств и вакцин, сотрудничая при этом со специалистами во всем мире. "Мы не можем допустить, чтобы кто-то пытался эксклюзивно завладеть результатами их научных исследований", - подчеркнул глава МИД.