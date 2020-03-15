Трамп: Пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа, передает «Интерфакс».
Президент назвал такой срок при условии, если в стране будут активно бороться с вирусом.
«А может и дольше», — резюмировал Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.