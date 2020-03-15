Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:54

Из-за пандемии COVID-19 мир станет беднее, единодушно считают экономисты. Надвигающийся экономический спад способен оказаться более разрушительным для благосостояния населения планеты, чем финансовый крах десятилетней давности, поскольку на этот раз проблемы шире и глубже. Становится очевидным - властям всех стран мира придется потратить сотни миллиардов долларов: и для того, чтобы остановить эпидемию. И для того, чтобы поддержать пострадавших от нее граждан и бизнес. При этом действовать нужно быстро, решительно, затратно и желательно в координации с соседями, что политикам многих стран дается с трудом.

Первыми жертвами нынешней пандемии стали туризм и авиация. Всемирный совет по туризму и путешествиям предупредил, что пандемия может лишить отрасль 50 миллионов рабочих мест и сократить рынок туристических услуг на четверть в текущем году. Авиакомпании не скупятся на эпитеты, говорят о худшем кризисе в истории гражданской авиации и уже попросили о миллиардной помощи у правительств. На очереди - вся сфера услуг: от ресторанов и киностудий до университетов и такси. Большой спорт лишился миллиардных доходов от трансляций и продажи билетов. Да что говорить, если в очередь за дотациями выстроились даже нефтегазовые компании, обескураженные обвалом спроса и цен на нефть. И это только начало. Прошлый экономический кризис 2008-го года заливали деньгами, печатные дворы по распоряжениям национальных центральных банков работали круглосуточно. В этот раз решили действовать примерно схожим образом. Бюджетный пакет США в связи с пандемией составит более 10 миллиардов долларов, ЕС пообещал выделить около 40 миллиардов евро. Пострадавшая больше других Италия - до 25 миллиардов евро, Швейцария и Южная Корея - по 10 миллиардов долларов. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония обещают сделать «все возможное» ради поддержки национальных экономик за счет государственной казны.

Аналогичным образом действуют и на Ближнем Востоке. В минувшие выходные сразу три монархии Персидского залива объявили о беспрецедентных мерах финансового противостояния коронавирусу. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани издал ряд директив, общая стоимость которых составит 20,6 миллиарда долларов. Предусматривается отсрочка платежей по кредитам для бизнеса и граждан сроком на шесть месяцев, освобождаются от таможенных пошлин продукты питания и медицинские товары из-за границы, при условии, что это отразится на их цене для потребителя в сторону снижения. Освобождаются от оплаты за электричество и воду гостиничный бизнес и туризм, розничная торговля, малый и средний бизнес, торгово-развлекательные комплексы. Опять же – при условии предоставления льгот арендаторам. Центральные банки Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, двух крупнейших арабских экономик, в субботу, 14 марта, объявили об аналогичных планах стимулирования на общую сумму 40 миллиардов долларов США. При этом, Управление денежно-кредитной политики в Эр-Рияде заявило, что готовит еще один пакет в размере 13,3 миллиарда долларов, который будет предназначен специально для предприятий малого и среднего бизнеса. Таким же путем пошли в Иране – отсрочка по уплате налогов и погашению кредитов, отказ от штрафов за просрочку платежей, дополнительные льготы для различных секторов экономики и граждан, особенно – занятых в малом бизнесе и частных предпринимателей. Но пандемия тем и сложна, что каждый день ставит все новые и новые вопросы, которые в итоге оборачиваются дополнительными нулями в чеках, предъявляемых к оплате в государственные бюджеты. Свежий пример: из-за коронавируса закрыты на карантин школы более чем в 60 странах мира, многие учителя перешли на виртуальное обучение. Мера правильная и своевременная – но, во-первых, в некоторых странах попросту не у всех школьников есть доступ в интернет. И это бы еще полбеды, потом наверстают. Вот только очень быстро выяснилось, что в результате этой меры огромное количество детей из бедных семей остались без бесплатных завтраков и обедов, а для миллионов школьников из социальных низов это был едва ли не единственный источник регулярного питания.