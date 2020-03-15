Закир Гасанов и Магеррам Алиев на линии фронта фото; видео
По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев и руководящий состав министерства побывали в одной из передовых воинских частей.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, после ознакомления с условиями, созданными в воинской части для личного состава, были осмотрены хранилища для боевой бронетехники, автопарк, офицерское общежитие и солдатская казарма, котельная, прачечная, медпункт, продовольственный и вещевой склады, а также другие служебные и административные помещения.
Заслушав доклады по оперативной обстановке на линии соприкосновения войск и ознакомившись с ситуацией в подразделениях, генерал-полковник З.Гасанов и генерал-полковник М.Алиев понаблюдали за передовыми позициями противника. Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.
Побывав на передней линии, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении Лелетепе, ознакомился с условиями их службы.
В ходе встречи с личным составом генерал-полковник М.Алиев, говоря о масштабных военных реформах, проводимых под руководством Верховного Главнокомандующего, а также об улучшении социальных условий военнослужащих, отметил, что эти вопросы постоянно находятся в центре внимания руководства страны.