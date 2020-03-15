По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев и руководящий состав министерства побывали в одной из передовых воинских частей.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, после ознакомления с условиями, созданными в воинской части для личного состава, были осмотрены хранилища для боевой бронетехники, автопарк, офицерское общежитие и солдатская казарма, котельная, прачечная, медпункт, продовольственный и вещевой склады, а также другие служебные и административные помещения.