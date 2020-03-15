И Азербайджан взялся за разработку вакцины от коронавируса

В Азербайджане есть специалисты, обладающие глубокими знаниями в области генома, строения и происхождения коронавируса, а также подготовки вакцин. Об этом во время просветительского круглого стола по борьбе с коронавирусом, проводимого в Институте молекулярной биологии и биотехнологий НАНА, сказала вице-президент Академии, директор института академик Ирада Гусейнова.

Гусейнова отметила, что исследования в этом направлении должны быть еще более расширены.

По ее словам, с помощью научных знаний будет легко бороться с тяжелыми заболеваниями и пандемиями.

Отметив, что в настоящее время в Азербайджане принимаются серьезные меры по профилактике коронавируса и подготовке прививок, И.Гусейнова подчеркнула, что пандемия находится в центре внимания главы государства.

Директор института добавила, что необходимо подготовить брошюры и буклеты о методах защиты и лечения коронавируса, надо регулярно информировать людей.