Ученые Китая назвали скрытых разносчиков коронавируса

Эксперты из детского центра в китайском Гуанчжоу диагностировали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где отмечались случаи заражения коронавирусом. В результате проведенных анализов выяснилось, что лишь 10 из них (1,3%) были инфицированы. Однако ни у одного ребенка не было явных симптомов. Семерым не повезло с лихорадкой и температурой в 39°C, боль в мышцах и слабость они не испытывали. Также, в отличие от взрослых, у детей не зафиксировали затрудненное дыхание, пишет Газета.ру.

Осложнений в виде пневмонии также ни у одного ребенка не было.

По мнению специалистов, все это говорит о том, что дети представляют потенциальную опасность для взрослых.