Европа раздаст деньги из-за коронавируса

Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.

Для стабилизации европейской экономики на фоне эпидемии коронавируса министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер на уровне около процента от ВВП в 2020 году. Их начнут использовать в дополнение ко всем остальным способам поддержки. Об этом говорится в заявлении Еврогруппы, пишет «Лента.ру».

Как отмечается в заявлении, эти значения позднее могут вырасти, если это необходимо. Министры подчеркнули, что исключительные обстоятельства заставляют действовать быстро и скоординировано.

Отдельно указано, что поддержка, в первую очередь, необходима компаниям, которые напрямую сталкиваются с последствиями коронавируса. Например, тех, что работают в сфере транспорта и туризма. Им могут дать послабления при исполнении госконтрактов и предоставить дополнительные госгарантии при получении кредитов. Также Еврогруппа отметила необходимость немедленного выделения денег для борьбы с заболеванием и поддержки сотрудников пострадавших отраслей. Речь идет о продлении пособий по болезни и безработице, отсрочке выплаты подоходного налога.

Ранее сообщалось, что серьезные проблемы из-за ситуации начали испытывать автопроизводители. Из-за проблем со спросом и разрушения цепочек поставок они массово закрывают свои заводы на территории ЕС. В Германии не исключают, что пойдут на временную национализацию предприятий, если ситуация будет угрожать их существованию.