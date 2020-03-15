Байден победил на праймериз в Вашингтоне

Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии на ноябрьских президентских выборах, объявлен победителем праймериз в штате Вашингтон, сообщило Associated Press.

Ожидалось, что победу в Вашингтоне одержит главный оппонент Байдена - сенатор Берни Сандерс.

По результатам обработки 95 процентов голосов Байден набирает 37,9 процента, в то время как Сандерс — 36,4 процента. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов, которые поедут на съезд Демократической партии, где будет назван кандидат в президенты, пишет газета The New York Times.

Неделю назад Байден обошел Сандерса еще в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.